Надо ли вакцинироваться повторно от коронавируса спустя три месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Можно ли вакцинироваться от коронавируса повторно тем, кто привился весной, ответил президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения, ученый Алмаз Шарман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В принципе разрешено, но я смысла в этом не вижу, поскольку, те, кто получил две дозы вакцины, защищены от тяжелых форм заболевания, даже если заражение произошло «дельта» штаммом. Большинство людей, которые сейчас находятся в реанимации и у которых были летальные случаи, это невакцинированные. Поэтому, если вы в марте, апреле получили обе дозы вакцины, то она в значительной степени защищает от заражения. Даже если произошло заражение, они эффективно защищают от тяжелых форм. На данный момент проводить повторную вакцинацию, если вы получили обе дозы, смысла не вижу», - ответил ученый в ходе брифинга в РСК.

Он также добавил, надо ли перед вакцинацией сделать анализ на антитела.

«Я в этом не вижу никакого смысла. В основном иммунный ответ после заболевания и после вакцинации развивается на клеточном уровне. То есть, антитела играют определенную роль, но они как солдаты иммунной системы могут явиться индикатором того, что вы переболели или провакцинировались, а реальная защита происходит на клеточном уровне - Т-лимфоциты или В-лимфоциты. Т-лимфоциты - это киллеры, которые уничтожают зараженные вирусом клетки и это тот иммунный ответ, который определяет суть защиты. Поэтому наличие антител не может говорить в достаточной степени об иммунной защите, оно может в какой-то степени дезориентировать людей…», - уточнил спикер.