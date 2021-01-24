Надо активнее внедрять на полях водосберегающие технологии - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В каких направлениях развивать сельское хозяйство региона, обсуждали в Таразе на расширенном заседании коллегии под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бердибек Сапарбаев заметил, что наступивший год вряд ли станет легче предыдущего, поэтому необходимо использовать весь потенциал для сохранения набранных темпов.

По словам заместителя акима области Берика Ныгмашева, сельское хозяйство выросло на 5,3%, площадь посевов составила 735 тысяч гектаров. В качестве продовольственных брендов области он назвал лук, мед, сыр и рыбу.

В каждом районе следует построить еще как минимум по одному социальному павильону. Сегодня мы проводим встречи с жителями сельских округов, где реализовывался пилотный проект по повышению доходов. Над разработкой водного баланса работает специальная рабочая группа. Вот уже два года не решается вопрос обеспечения каждого сельского населенного пункта ветеринарным пунктом, перечислил проблемы спикер.

«Главное – эффективное использование земель, увеличение орошаемых площадей. В прошлом году было мало воды, в этом, по всей видимости, будет еще меньше. Поэтому надо активнее внедрять на полях водосберегающие технологии, дождевальные установки, развивать переработку», - сказал Глава региона Бердибек Сапарбаев.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, также на совещании с отчетом о развитии Асинского сельского округа выступил его аким Бауыржан Калшымбетов. Здесь проблема та же – нехватка земли под индивидуальное жилищное строительство, а также отсутствие моста над железнодорожным переездом.

Напомним, результаты развития региона по итогам 2020 года и задачи на 2021 год рассматривались в Таразе на расширенном заседании коллегии под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева. Заседание проходило с участием заместителей акима области, районных и некоторых сельских акимов, руководителей управлений и департаментов, представителей неправительственного сектора и СМИ.



