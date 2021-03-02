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    12:08, 02 Март 2021 | GMT +6

    Надо активнее привлекать на работу в села молодых медработников – Премьер-Министр

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стимулировать молодых медработников для работы в селах призвал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также хочу отметить, что следует активнее привлекать на работу в села молодых медработников, стимулировать их. Особенно недостаточно ведется работа по материальному стимулированию молодых кадров в Туркестанской и Актюбинской областях», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    В этом направлении, по словам Премьера, следует использовать опыт социальной поддержки молодых кадров в Костанайской, Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

    «В республике до конца 2025 года запланировано строительство 487 объектов, а в 600 объектах первичной помощи будет проведен капитальный ремонт. Принимаемые меры позволят значительно расширить охватит первичной помощью, особенно на селе», - отметил А. Мамин.

    «В целом, предлагаю одобрить представленные Министерством здравоохранения подходы к организации первичной медицинской помощи по обеспечению мобильности и доступности широкому кругу населения», - заключил глава Правительства.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Социальная поддержка Правительство РК Регионы Казахстана Главная Общество Молодежь Премьер-министр РК Минздрав РК
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