6 июля в 18:00 на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт «OPEN AIR». По завершению концерта ориентировочно в 22:15 часов (22:30) планируется световое дрон-шоу «ASPAN», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

По данным акимата, для удобства и безопасности граждан квадрат улиц: Улы дала — Түркистан — Т. Рыскулов –– Акмешит — будет ограничен в движении.

— Зрителям рекомендуется не использовать личный транспорт, чтобы не создавать заторы. Для удобства акиматом столицы будут предусмотрены две перехватывающие бесплатные парковки, где можно будет оставить личный автотранспорт и пересесть на специальные автобусы («Shuttle Bus»), которые доставят на место проведения концерта. По завершению мероприятия эти же автобусы доставят всех желающих обратно на точки сбора, — говорится в сообщении акимата.

Адреса мест, где можно оставить автомобиль и пересесть на автобусы: парковка Бас мешит (улица Мангилик Ел, 65) и парковка МЛД «Барыс Арена» (проспект Туран, 57).

Напомним, для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов — пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств.