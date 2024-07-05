Тысячи дронов устроят шоу в небе над Астаной

6 июля в 18:00 часов на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт «Open Air», после которого планируется световое шоу дронов, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

Ориентировочное время проведения шоу дронов в 22:15 (22:30) ч. Для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов — пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов.

Шоу будет организовано за счет спонсорских средств.