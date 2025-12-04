Надеемся, что аварий не будет – аким Улытау об отопительном сезоне

По его словам, в этом году на подготовку к отопительному сезону было выделено 36,6 млрд тенге, как за счет монополиста, так и по линии местного исполнительного органа. Средства направили на ремонт сетей.

— В целом, мы в этом году вошли в отопительный сезон с шестью котлами. Если раньше мы заходили в отопительный сезон с четырьмя котлами, то в этом году — шесть, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

Как отмечается, кроме того в резерве находится седьмой котел.

Он добавил, что в городе Сатпаев провели капитальный ремонт двух котлов и средний ремонт еще двух.

— В настоящее время один котел работает и три в резерве. В принципе этого на сегодняшний день достаточно, — сказал аким. — Что касается аварий, надеемся, что аварий не будет.

Ранее сообщалось, что Казахстан полностью обеспечен углем к отопительному сезону. h