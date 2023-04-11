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Надбавки увеличат в два раза обладателям звания «Народный артист Казахстана»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Апреля 2023, 16:32
Надбавки увеличат в два раза обладателям звания «Народный артист Казахстана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В два раза будут увеличены доплаты работникам культуры, имеющим почетное звание «Народный артист Казахстана». Проект постановления был одобрен на сегодняшнем заседании Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Напомним, что с этого года по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева вновь будет присуждаться звание «Народный артист Казахстана». Деятели культуры, достойные этого почетного статуса, будут награждены в преддверии Дня Республики.

Звание присуждается работникам культуры, внесшим особый вклад в развитие театра, цирка, музыки и кино и имеющим статус «Заслуженного артиста Казахстана» или «Заслуженного деятеля Казахстана».

«Возобновление присуждения звания «Народный артист Казахстана» – это оценка со стороны государства упорного труда деятелей искусства. Уверен, что это вдохновит артистов развиваться и совершенствовать свои профессиональные навыки и мастерство и положительно повлияет на творческий рост подрастающего поколения, усилит интерес молодежи к артистам предыдущих поколений», – подчеркнул министр культуры и спорта Асхат Оралов.


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