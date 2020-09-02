Надбавки медработникам и строительство больниц - Кабмин уточнит бюджет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о планах по исполнению поручений Главы государства, указанных в Послании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Финансовое обеспечение поручений Главы государства, озвученных в новом Послании народу Казахстана, будет осуществляться: при уточнении текущего и следующего годов; в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Он также сообщил, что при уточнении республиканского бюджета на 2020 год планируется финансирование расходов на стимулирующие надбавки медработникам, строительство быстровозводимых инфекционных больниц, медицинские услуги в рамках ГОБМП и закуп лекарственных средств.

«Объемы расходов на реализацию мероприятий Послания Президента будут проработаны совместно с администраторами бюджетных программ», - заключил глава Минфина.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.



