Над воспитанием детей должно работать все общество – Гани Бейсембаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев подчеркнул важность процесса воспитания будущих поколений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Воспитание детей – это актуальный вопрос, который не сходит с повестки дня. Дети – это продолжение нашей жизни и будущее нашей страны. Поэтому забота о жизни детей является главной задачей человечества. А воспитание новых поколений превыше всего. В детях нужно воспитывать такие качества, как братские отношения и доброта друг к другу», - сказал Гани Бейсембаев на пленарной секции XXXII сессии АНК.

Тогда, по его словам, ценности толерантности и согласия станут оплотом человеческой совести и истинного патриотизма.

«К слову, дано поручение создать в школах родительскую академию с целью оказания педагогико-психологической помощи родителям. В целях укрепления преемственности поколений, популяризации семейных ценностей, сотрудничества между школой и семьей, роли института семьи в воспитании детей реализуются такие инициативы, как Школа родителей, школа отцов и матерей. Педагогико-психологическая помощь дает хорошую поддержку в воспитании детей», - отметил министр.

«Министерство просвещения прилагает все усилия для обеспечения качественного образования, сознательного воспитания и безопасности учащихся. В процессе воспитания детей очень важно, чтобы вместе с родителями над этим работало все сообщество. При этом усилия и опыт Ассамблеи окажут очень большую помощь. Более того, АНК играет особую роль в этом процессе», - добавил глава Минпросвещения.