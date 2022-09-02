Над озвученными в Послании направлениями мы работаем и готовы к новым задачам – Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев указал цифровизацию, как один из путей решения системных проблем. В том числе он отметил, что государству предстоит обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие, написал в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

Министр отметил, что Президент также сообщил, что с 2023 года планируется внедрить Цифровую карту семьи и Социальный кошелек. В рамках этих инициатив будут интегрированы различные меры государственной поддержки. Они станут понятными и самое главное – точечными и проактивными.

«Вместе с тем, было отмечено, что для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности, IT государством будут введены налоговые послабления и предоставляться визы с правом получения вида на жительство», - написал Багдат Мусин.

Также министр написал о том, что в Послании сказано о системе правосудия. И сообщил, что сейчас разрабатывается цифровой аналитический инструментарий, который призван обеспечить единообразие в отправлении правосудия.

«Также Глава государства уделил внимание автоматизации системы определения получателей мер господдержки. Сейчас мы прорабатываем возможность основать систему на сформированной скоринговой модели, когда будет история получателя мер господдержки», - добавил министр.

Все разрозненные сведения о состоянии сельскохозяйственных земель, водных ресурсах, ирригационных системах и транспортной доступности будут объединены на единой цифровой платформе, отметил Багдат Мусин.

«Завершим работу по созданию единого банка данных геологической информации, что позволит существенно наладить инвестклимат в этой сфере, исключить непрозрачные процессы», - добавил спикер.

Он отметил, что в Послании отдельно затронута тема по неосвоенным или незаконно предоставленным землям. Здесь также будет проведена работа по их возврату и обмену учету.

«Конечно, все эти процессы будут отрабатываться с помощью Министерства цифрового развития. Над озвученными в Послании направлениями мы уже ведем работу и готовы к новым задачам», - резюмировал министр Багдат Мусин.