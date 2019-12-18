Над мэрией Сан-Франциско подняли флаг Казахстана

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Флаг Казахстана подняли над зданием мэрии города Сан-Франциско, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 декабря 2019 года состоялась церемония поднятия флага Республики Казахстан над зданием мэрии города Сан-Франциско с исполнением национального гимна. Подобное мероприятие проходит впервые на западном побережье США», - сообщила пресс-служба МИД РК в Telegram.

По информации ведомства, в честь Дня независимости Республики Казахстан мэр города Сан-Франциско Лондон Н. Брид подписала заявление о признании 16 декабря 2019 года Днем казахстанско-американской дружбы.

В церемонии приняли участие руководство мэрии города, Госдепартамента США, а также представители казахстанской диаспоры.







