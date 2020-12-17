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Над главным зданием Сан-Франциско подняли флаг Казахстана

17 Декабря 2020, 14:15
Над главным зданием Сан-Франциско подняли флаг Казахстана

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Независимости Республики Казахстан в административном здании города Сан-Франциско состоялась церемония поднятия флага страны, сопровождаемая гимном нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Также мэр города Сан-Франциско Лондон Н. Брид подписала обращение, в котором говорится, что в её городе этот день является днем дружбы между США и Казахстана.

Церемония, впервые проведённая на западном побережье США в прошлом году, приобретает характер новой традиции, символизирующей сотрудничество и дружбу между народами двух стран.

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