Нацсовет стал важной структурой, предлагающей новые реформы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный совет общественного доверия, созданный по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева, за более чем два года своей работы, полностью доказал свою состоятельность. По итогам обсуждений на этой площадке, проходящих с участием Главы государства, принимаются рекомендации государственным органам. Эти предложения принимают форму различных нормативно-правовых актов, которых на сегодняшний день принято уже 90, в том числе 20 законов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Концепция «слышащего государства», предложенная Президентом, реализуется также и с участием НСОД.

Как известно, решение о создании Нацсовета было принято Главой государства с целью установления конструктивного диалога власти и общества. НСОД, в который входят представители всего общества, включая молодежь, стал именно такой диалоговой площадкой, на которой могут быть выслушаны самые разные мнения.

На заседаниях НСОД высказываются предложения и мнения по самым разным актуальным вопросам общественной жизни, представители общественности и эксперты могут напрямую взаимодействовать с представителями власти.

Прежде всего, Национальный совет стал общественной платформой по выработке политических реформ. С участием НСОД реализуются пакеты политических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В рамках четырех пакетов реформ принято 10 законов и еще несколько законопроектов находятся на рассмотрении Парламента. В основу большинства этих реформ вошли предложения членов НСОД.

Кроме того, члены Национального совета принимали активное участие в заседаниях рабочих групп Мажилиса, министерств при разработке соответствующих нормативных-правовых актов. Таким образом, при непосредственном участии членов НСОД почти в годичный срок был полностью реализован первый пакет политических реформ. Ведется работа по реализации остальных политических инициатив Главы государства.

Поскольку Президент Касым-Жомарт Токаев и министры принимают участие во всех заседаниях НСОД, совет стал площадкой самого прямого и непосредственного диалога общества и государства. Многие из членов НСОД встречаются с Президентом лично для обсуждения особо важных инициатив.

Кроме того, НСОД, как общественный институт, распространяет свое присутствие и на региональном уровне. Члены совета выезжают в области, где проводят обсуждения с представителями местной общественности. С мая текущего года общественные активисты и эксперты – члены НСОД, посетили Мангистаускую, Северо-Казахстанскую и Карагандинскую области.

В рамках поездок в регионы члены Нацсовета налаживают связь с региональными общественниками, встречаются с представителями интеллигенции, активной молодежью, сельскими жителями. Эта практика будет продолжена в дальнейшем.

В ходе ротации состава НСОД, в него были включены общественники из регионов – Таттыгуль Талаева из Актюбинской области, Бурихан Нурмухамедов из Туркестанской области, а также Уайс Ерсайынулы из Мангистауской области. Теперь на повестку Нацсовета выносятся более детальные вопросы регионального развития.

Кроме выдвижения различных инициатив и их обсуждения, члены НСОД проводят общественный мониторинг реализации реформ. Так, эксперты НСОД подготовили четыре аналитических доклада, в том числе по реализации политических реформ, социально-экономических инициатив Главы государства, проведения прямых выборов сельских акимов, а также обзор действия нового закона о мирных собраниях. В этих документах дается собственная экспертная оценка по уже реализуемым реформам, и содержатся рекомендации по их совершенствованию. В дальнейшем Национальным советом будут подготовлены и другие аналитические публикации касательно хода исполнения президентских инициатив.

На прошедшем 25 февраля пятом заседании НСОД Касым-Жомарт Токаев отметил, что Национальный совет вносит огромный вклад в реализацию концепции «слышащего государства» и стремится посредством принимаемых решений придать новый импульс системным реформам в стране.

«Всем известно, что законотворчество – это ответственная и сложная работа. С этой точки зрения члены совета проводят огромную работу. Национальный совет на начальном этапе начал свою деятельность в качестве консультативно-совещательного органа. А сегодня он стал важной структурой, предлагающей новые реформы», – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что одна из важнейших задач Нацсовета – формирование эффективных вертикальных связей между государством и обществом.

По его словам, общественная деятельность – это высокая миссия, но в тоже время это и высокая ответственность, прежде всего, перед согражданами. Национальный совет должен способствовать развитию гармоничной общественной среды, укоренению норм цивилизованного диалога.

Шестое заседание НСОД пройдет в онлайн-формате с подключением участников из разных регионов. Планируется обсудить ход реализации ранее данных в рамках Нацсовета поручений президента, а также рассмотреть предложения членов НСОД по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития.