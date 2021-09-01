Нацсистему прогнозирования биологической безопасности поручил создать Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо создать национальную систему прогнозирования области биологической безопасности. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Должна быть создана национальная система, которая будет заниматься прогнозированием биологической безопасности страны. Данная мера предусмотрено соответствующим законопроектом. Прошу Парламент принять данный законопроект до конца текущей сессии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также, по словам Президента, многие отечественные лаборатории, занимающиеся медицинской экспертизой, не соответствуют международным стандартам.

«В рамках проекта «Здоровье нации» необходимо оснастить высокотехнологичным оборудованием не менее 12 лабораторий. Благодаря этому до 90% наших лабораторий будут работать в соответствии с международными требованиями», - отметил Глава государства.