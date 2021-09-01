РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:58, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Нацсистему прогнозирования биологической безопасности поручил создать Президент РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо создать национальную систему прогнозирования области биологической безопасности. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Должна быть создана национальная система, которая будет заниматься прогнозированием биологической безопасности страны. Данная мера предусмотрено соответствующим законопроектом. Прошу Парламент принять данный законопроект до конца текущей сессии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Также, по словам Президента, многие отечественные лаборатории, занимающиеся медицинской экспертизой, не соответствуют международным стандартам.

    «В рамках проекта «Здоровье нации» необходимо оснастить высокотехнологичным оборудованием не менее 12 лабораторий. Благодаря этому до 90% наших лабораторий будут работать в соответствии с международными требованиями», - отметил Глава государства.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Послание Президента-2021 Безопасность Послание Президента РК
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!