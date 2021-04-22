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    19:38, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь приоритет при получении бюджетного финансирования. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Высшего cовета по реформам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Касым-Жомарт Токаев указал на недопустимость нагромождения и дублирования национальных проектов, которые должны быть сфокусированы на решении узловых задач, требующих концентрации усилий и ресурсов «здесь и сейчас».

    «Важно иметь четкую методологическую базу отбора проектов. Эта база должна учитывать комплексный социально-экономический эффект того или иного нацпроекта, быть понятной, и, конечно же, несубъективной», - сказал Глава государства.

    Президент подчеркнул, что нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь безусловный приоритет при получении бюджетного финансирования.

    Напомним, сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось пятое заседание Высшего cовета по реформам.


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