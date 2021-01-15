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Нацпроект по совершенствованию трудовых навыков работников разработают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный национальный проект касательно переобучения и постоянного совершенствования трудовых навыков работников планируют разработать в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казифнорм».
«Важно понимать, что статус молодой нации дает нам долгосрочные преимущества. Нужно правильно ими воспользоваться, проводить последовательную работу по развитию человеческого капитала. Инвестиции в молодых людей, безусловно, многократно окупятся и принесут благо всему нашему государству», - сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заседания палат Парламента.
Глава государства отметил, что в последнее время Казахстан продвинулся в реформировании системы образования.
«Вместе с тем, предстоит решить ряд накопившихся проблем. Задача – сократить разрыв в качестве образования между различными социальными группами и регионами. На данном этапе развития требуется новая политика по переобучению и постоянному совершенствованию навыков работников. В этих целях предстоит разработать и реализовать специальный национальный проект», - сказал Глава государства.
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