Национальный совет доверия подготовит очередной пакет реформ до конца года - Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев оценил деятельность Национального совета общественного доверия (НСОД), передает корреспондент МИА «Казинформ».
«НСОД показал себя с хорошей стороны как Совет, способный генерировать полезные предложения по реформированию нашей государственной системы. В законодательный процесс запущен первый пакет политических реформ, немало делается и в экономической сфере», - сказал Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью информационно-аналитическому порталу Informburo.kz.
Он сообщил, что до конца года при участии НСОД будет подготовлен следующий пакет реформ. Также по словам Президента, идет напряженная работа с вовлечением и госслужащих.
«В Совет хотят прийти новые люди, желающие внести свой вклад в строительство нашего государства. Это известные юристы, гражданские активисты. Поэтому в скором времени будет объявлена ротация, которую я ранее анонсировал», - подчеркнул Глава государства.
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