Национальный проект направлен на комфортную жизнь граждан – МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством национальной экономики совместно с государственными органами (МИИР, МСХ, МЭГПР, МТСЗН) разработан Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны», направленный на создание комфортной среды проживания граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Как сообщили в Министерстве национальной экономики, целью Национального проекта является обеспечение равного доступа населения к базовым услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий, транспортной связанности и повышение транзитного потенциала страны, а также мобильности населения.

Реализация Национального проекта будет осуществляться по двум направлениям:

1. Равный доступ к базовым услугам

2. Обеспечение транспортной связанности

По первому направлению, чтобы обеспечить равный доступ к базовым услугам предусматривается решение ряда задач, в том числе и по комплексному развитию инфраструктуры. Предполагается строительство и реконструкция 16 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция 46 групповых водоводов, модернизация 785 км сетей ливневой канализации и арычной системы, модернизация и реконструкция 7,7 тысяч км сетей коммунального сектора, бюджетное кредитование по ремонту 1 163 многоквартирных жилых домов.

В результате реализации мероприятий к 2025 году будут достигнуты полное обеспечение питьевой водой (строительство и реконструкция 16 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения) и 100% очистка сточных вод в городах, сократится износ инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) с 55% до 47%.

В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» будут построены и отремонтированы 12 тысяч км инженерных сетей внутри села, 10 тысяч км внутрипоселковых дорог и полутора тысяч социальных объектов.

Это позволит довести долю дорог в опорных селах в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100% и привести в соответствие с новыми региональными стандартами инфраструктуру более 3,5 тысяч сел.

В рамках еще одной задачи «Жайлы тұрғын үй» для целевой группы, а именно для 185,1 тысяч человек предполагается субсидирование расходов за аренду жилья в частном жилищном фонде, для 102,3 тысяч предполагается строительство (приобретение) социального арендного и кредитного жилья, для 15 тысяч работающей молодежи предусмотрено строительство (приобретение) жилья для, а также предусматривается покрывать затраты работодателей, построивших дома в сельской местности для своих работников (2,9 тысяч домов).

Доступность качественного и комфортного жилья будет повышена за счет ввода 103 млн квадратных метров нового жилья и обеспечения инфраструктурой 235 тысяч земельных участков, выделяемых гражданам для индивидуальной застройки.

Второе направление Нацпроекта направлено на обеспечение транспортной связанности. Данное направление включает две задачи. Развитие внутренней транспортной сети и повышение внешней связанности территорий.

Развитие внутренней транспортной сети будет обеспечено за счет строительства и реконструкции 11 тысяч км дорог республиканского значения и 27 тысяч км местных дорог. Это позволит повысить долю дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100% и автодорог местного значения – до 95%.

Кроме этого, предусматривается обеспечение автодорог 2,3 тысяч объектами придорожного сервиса в соответствии с Национальным стандартом.

Для повышения внешней связанности территорий будет реализован ряд крупных проектов. Речь идет о строительстве вторых путей и электрификации участка «Достык–Мойынты», что позволит увеличить в пять раз пропускную способность сообщения Китай-Европа-Китай, а строительство железнодорожной линии «Дарбаза–Мактаарал» увеличит в два раза пропускную способность станции Сарыагаш.

Строительство высокоскоростной магистрали «Туркестан – Шымкент–Ташкент» значительно увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность всего макрорегиона.

Также проект по строительству железнодорожной линии в обход станции Алматы позволит сократить сроки транспортировки грузов на двое суток.

Кроме этого, предусматриваются меры по созданию контейнерного хаба в порту Актау, модернизации 34 пунктов пропуска (из 51 существующих) и пяти аэропортов, восстановлению восьми аэродромов местных воздушных линий.

Реализация второй задачи «Повышение внешней связанности территорий» позволит увеличить объем транзита до 30 млн тонн (с 22,7 млн тонн), в том числе контейнеров до двух млн тонн (с 876 тысяч тонн).

Также ожидается увеличение контейнеропотока в Транскаспийском направлении до 100 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

В результате реализации Нацпроекта ожидается сокращение разрывов в качестве жизни между регионами за счет расширения доступа к базовым услугам (100% водоснабжение, 100% канализация в городах); модернизация инфраструктуры в 3,5 тысячах сел (90% сельчан) с потенциалом развития в соответствии с региональными стандартами.

Ожидается улучшение жилищных условий 236,7 тысячах семей. За счет ввода 103 млн квадратных метров жилья. В рамках реализации Национального проекта будет создано порядка 500 тысяч рабочих мест (15,7 тысяч постоянных, 475,4 тысяч временных).

Также укрепление внутренней инфраструктурной связанности между регионами и внутри регионов позволит обеспечить следующие позиции Казахстана в глобальном рейтинге:

- с 62 до 49 по конкурентоспособности ВЭФ по показателю «Инфраструктура»;

- с 71 до 50 в рейтинге Всемирного банка по показателю «Эффективность логистики» (LPI).

Общий объем финансирования составляет 7,6 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено 4 трлн тенге, в местных бюджетах - 786 млрд тенге. Данные средства позволят привлечь 2,8 трлн тенге частных инвестиций.

Нацпроект включает в себя мероприятия госпрограмм «Нұрлы жер», «Нұрлы жол» и «Развитие регионов», включая проект «Ауыл – Ел бесігі». Социальный эффект от реализации Нацпроекта напрямую связан с улучшением качества жизни населения за счет инфраструктурной обеспеченности (водоснабжение, водоотведение, дороги, газоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение) и решения жилищных вопросов.

Напомним, Глава государства в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва поручал Правительству обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты.



