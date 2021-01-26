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Национальный план развития до 2025 года разработали в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
26 Января 2021, 12:03
Национальный план развития до 2025 года разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный план развития до 2025 года разработали в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На особом контроле Правительства находится осуществление стратегических инициатив Елбасы – Стратегии «Казахстан-2050», 100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ, а также Вашего Послания и Предвыборной программы партии «Nur Otan», - сказал Аскар Мамин, обращаясь к Главе государства.

Глава Кабмина добавил, что для практической реализации стратегических и программных документов разработан Национальный план развития до 2025 года.

«Этот документ будет являться ключевым ориентиром на среднесрочную перспективу в работе Правительства для повышения социального благополучия населения через обеспечение устойчивого и качественного роста экономики», - подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер добавил, что с учетом поставленных стратегических задач Правительством определены семь основных направлений на 2021 год, предусматривающих повышение самодостаточности экономики, привлечение качественных инвестиций, развитие предпринимательства, инфраструктуры, качественную цифровизацию, повышение доходов населения и обеспечение занятости, а также развитие конкурентоспособного человеческого капитала.


Президент Казахстана   Правительство РК   Премьер-министр РК   Социальная поддержка   Нур Отан   Экономика   Стратегия «Казахстан-2050»   100 шагов по реализации 5 реформ   Общество   Послание Президента РК-2020   2020-Итоги года  
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