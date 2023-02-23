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    19:31, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Национальный курултай становится открытой и эффективной диалоговой площадкой – Ерлан Карин

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный курултай, используя различные форматы коммуникации по сбору наказов граждан, становится открытой и эффективной диалоговой площадкой. Об этом заявил Государственный советник РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

    «Национальный курултай является ключевым консультативно-совещательным органом при Президенте. С инициативой о его создании Глава государства выступил во время своего Послания в марте прошлого года. В состав Национального курултая вошли как известные в масштабах страны видные общественные деятели и эксперты, так и активные представители гражданского общества из регионов. В настоящее время Национальный курултай успешно развивает практику прямого диалога Главы государства с общественниками и экспертами. Так, к примеру, сегодня Президент встретился с членом Национального курултая, директором Института прикладных этнополитических исследований Талгатом Калиевым. В ходе встречи были обсуждены вопросы деятельности аналитических структур и проведения прикладных исследований», - написал Ерлан Карин в Telegram.

    Как отметил Госсоветник, ранее Глава государства провел аналогичные индивидуальные встречи и с другими членами Национального курултая Т. Аубакировым, С. Акылбаем, А. Байменовым, Р. Баталовым, Б. Измухамбетовым, Ж. Кулекеевым, С. Худяковым, И. Салжановым, Д. Турлыхановым.

    «Также в декабре прошлого года было запущено мобильное приложение Quryltai. На этой платформе граждане могут отправлять свои предложения и рекомендации по различным актуальным вопросам общества. Кроме того, на телеканале «Хабар» выходит специальная программа «Ұлттық құрылтай» с подключением из разных регионов. В программе принимают участие члены Национального курултая и эксперты, где они обсуждают инициативы, способствующие развитию страны в целом. Таким образом, Национальный курултай, используя различные форматы коммуникации по сбору наказов граждан, становится открытой и эффективной диалоговой площадкой», - резюмировал Ерлан Карин.

    Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева.

    Фото: akorda.kz




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    Ерлан Карин Другие государственные органы Национальный курултай
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