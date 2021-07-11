Национальный фонд перешел из режима накопления в режим потребления – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Национальный фонд перешел из режима накопления в режим потребления. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Национальный фонд перешел из режима накопления в режим потребления. Ежегодно растет объем трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет. В 2020 году он составил 40 % к доходу бюджета. В текущем году этот показатель будет равен 36%. Объемы государственных обязательств растут – в период кризиса это неизбежно», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в среднесрочной перспективе требуются источники несырьевых доходов.

Ранее Правительству было поручено разработать Концепцию по управлению государственным долгом.

«Следует повысить качество управления внутренним и внешним долгом страны. Это вопрос долгосрочной стабильности госбюджета и нашей бюджетной стабильности в будущем. В предстоящие 25 лет ожидается почти 6-кратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что к 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в структуре правительственного долга с 21 до 49%. Большая часть внешних займов номинирована в иностранной валюте.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.

С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.