Национальный центр ПМСП создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создадут Национальный центр ПМСП (Первичной медико-санитарной помощи). Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для формирования сильной первичной медико-санитарной помощи будут приняты следующие меры. Охват жителей отдаленных населенных пунктов услугами передвижных медицинских комплексов будет увеличен до 2,6 млн человек в год. Для этого профиль передвижных медицинских комплексов расширен путем разграничения зон регистрации, лабораторной и инструментальной диагностики, общего осмотра и узких специалистов, рентген-диагностики», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что в целях обеспечения ранней диагностики заболеваний будет увеличен охват всего населения страны профилактическими осмотрами.

«Для повышения качества лечения, а также с целью обеспечения методологической помощью амбулаторно-поликлинических организаций будет создан Национальный центр ПМСП», - сообщил Алексей Цой.

Было отмечено, что финансирование амбулаторно-поликлинических услуг будет увеличено:

- на медицинскую реабилитацию в 4 раза;

- на амбулаторно-лекарственное обеспечение до 40%;

- на консультативно-диагностические услуги до 22%;

- на высокотехнологические медицинские услуги, в том числе на томотерапию и ЭКО в 2,6 раза.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения и о намерениях правительства возмещать расходы на средства индивидуальной защиты. Помимо этого, Алексей Цой сообщил о том, что в Казахстане планируется пересмотр тарифов на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года.