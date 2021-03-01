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    12:06, 01 Март 2021 | GMT +6

    Национальный центр ПМСП создадут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создадут Национальный центр ПМСП (Первичной медико-санитарной помощи). Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для формирования сильной первичной медико-санитарной помощи будут приняты следующие меры. Охват жителей отдаленных населенных пунктов услугами передвижных медицинских комплексов будет увеличен до 2,6 млн человек в год. Для этого профиль передвижных медицинских комплексов расширен путем разграничения зон регистрации, лабораторной и инструментальной диагностики, общего осмотра и узких специалистов, рентген-диагностики», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что в целях обеспечения ранней диагностики заболеваний будет увеличен охват всего населения страны профилактическими осмотрами.

    «Для повышения качества лечения, а также с целью обеспечения методологической помощью амбулаторно-поликлинических организаций будет создан Национальный центр ПМСП», - сообщил Алексей Цой.

    Было отмечено, что финансирование амбулаторно-поликлинических услуг будет увеличено:

    - на медицинскую реабилитацию в 4 раза;

    - на амбулаторно-лекарственное обеспечение до 40%;

    - на консультативно-диагностические услуги до 22%;

    - на высокотехнологические медицинские услуги, в том числе на томотерапию и ЭКО в 2,6 раза.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения и о намерениях правительства возмещать расходы на средства индивидуальной защиты. Помимо этого, Алексей Цой сообщил о том, что в Казахстане планируется пересмотр тарифов на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года.


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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