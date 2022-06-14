14 Июня 2022 03:37

Национальный банк Бельгии прогнозирует замедление инфляции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Бельгии выпустил отчет о макроэкономической ситуации в стране за первое полугодие 2022 года. По прогнозам бельгийского Нацбанка, по окончанию летнего периода инфляция в стране начнет снижаться и к концу 2023 года снова будет ниже 2%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на фламандский телеканал VRT NWS.

В последние месяцы уровень инфляции в стране резко вырос и в настоящее время превышает 8%. То, что бельгийцы могли купить в 2021 году за 100 евро, теперь стоит для них 108 евро. Восстановление после пандемии, ситуация в Украине и стремительный рост цен на энергоносители — все это способствует росту инфляции.

Тем не менее, Национальный банк Бельгии прогнозирует, что бельгийская экономика стабилизируется в течение следующих нескольких месяцев. Рецессии в настоящее время не предвидится. К концу года экономика снова начнет расти, в то время как инфляция начнет снижаться.

«Доходы работающих граждан, пенсионеров и получателей пособий за последний год выросли в несколько раз благодаря индексации заработной платы, пенсий и пособий правительством Бельгии. Прогнозируемый уровень инфляции в 2% или менее считается нормальным и «безопасным» уровнем инфляции для бельгийской экономики, которая растет нормальными темпами», - говорят эксперты Нацбанка.

В то же время в отчете содержится предупреждение о росте государственного долга. Национальный банк полагает, что значительное увеличение расходов на заработную плату за последний год снижает конкурентоспособность компаний. В большинстве других стран ЕС нет системы, привязывающей заработную плату, пенсии и пособия к инфляции. Хотя государственный долг сократится в течение следующих нескольких лет. В 2024 году он все равно будет выше 5% ВВП Бельгии.

Управляющий Нацбанка Бельгии Пьер Вунш заявил VRT News, что в случае рецессии они не смогут контролировать ситуацию. Нет буферов, чтобы выдержать следующий удар. По его словам, политики должны перестать заверять людей в том, что они смогут компенсировать им все.

В Национальном банке говорят, что необходимы срочные меры для решения проблемы государственного долга, безусловно, учитывая рост процентных ставок, поскольку ссудные деньги будут дорожать.