Национальные операторы связи Казахстана и Афганистана договорились о сотрудничестве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальные операторы связи «Казахтелеком» и «Afghan Telecom» заключили договор о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле текущего года в Кабуле мы обсуждали проект между национальными операторами «Afghan Telecom» и «Казахтелекомом». По итогам совместной работы, хотелось бы поздравить обе стороны с заключением договора, который имеет особое значение для дальнейшего практического сотрудничества между нашими странами в этой сфере», - сообщил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, приветствуя участников казахстанско-афганского бизнес-форума в Астане.

Казахстанская сторона, как отметил зампремьера, считает, что национальные операторы имеют значительный потенциал для консолидации технических возможностей и продвижения на новый уровень сотрудничества за счет транзита трафика через Афганистан в другие страны.

Ранее сообщалось, что Казахстан заинтересован в сохранении сложившихся торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном. Торговля между странами за 6 месяцев текущего года составила 343,6 млн долларов. Из них 334,5 млн долларов принадлежит казахстанскому экспорту. Для Казахстана Афганистан является доминирующим рынком муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки. Планируется экспортировать казахстанские товары в Афганистан на 500 млн долларов.