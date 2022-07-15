15 Июля 2022 15:16

Национальную товаропроводящую систему пересмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началась работа по пересмотру действующей модели создания национальной товаропроводящей системы. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министр РК, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касательно запуска национальной товаропроводящей системы, Бахыт Султанов заявил, что реализация проекта затянулась по ряду субъективных и объективных причин.

«Изменившиеся в январе-феврале условия финансирования проекта потребовали пересмотра уровня обязательства государства в рамках договора ГЧП с целью снижения нагрузки на бюджет. Проведены переговоры с консорциумом по пересмотру инструментов финансирования и привлечения в него новых инвесторов. Учитывая, замечания Главы Государства начата работа по пересмотру действующей модели создания национальной товаропроводящей системы», - сказал глава Минторговли на заседании Правительства.

На сегодня, как проинформировал Бахыт Султанов, рассматривается несколько альтернативных сценариев создания оптово-распределительных центров, с привлечением заинтересованных инвесторов. Министр пообещал, что в установленные сроки (до октября текущего года) соответствующие подходы будут презентованы Главе государства.