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Национальную модель подготовки спортивного резерва поручил разработать Ералы Тугжанов

2 Марта 2022 13:09
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Национальную модель подготовки спортивного резерва поручил разработать Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо создать национальную модель подготовки спортивного резерва. Соответствующее поручение дал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Изучив опыт передовых стран по олимпийским видам спорта, поручаю разработать национальную модель подготовки спортивного резерва. Некоторые граждане даже поднимают такие разговоры, что нет базы и так далее. На Олимпиадах 2008 года, прошедших в Пекине, 2012 года - в Лондоне, 2016 года в - Рио-де-Жанейро мы же добились невероятных результатов. Отличается ведь сегодняшняя база от той, которая была ранее? Уровень материальной базы в то время был низким. Почему тогда мы добились такого большого результата? Причина всего была связана со многими организационными вопросами. Поэтому мы должны думать об этом», -сказал вице-премьер Ералы Тугжанов на расширенном заседании заседании коллегии Министерства культуры и спорта.

Вице-премьер вместе с тем обратил внимание, что казахстанские спортсмены, участвующие в Паралимпийских играх, показывают хорошие результаты.

«Результаты на Олимпиаде в Токио более высокие. В каких условиях они занимаются спортом? Поэтому все эти вопросы мы должны учитывать», - добавил Ералы Тугжанов.



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#Правительство РК   #Спорт   #Ералы Тугжанов   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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