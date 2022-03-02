Национальную модель подготовки спортивного резерва поручил разработать Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо создать национальную модель подготовки спортивного резерва. Соответствующее поручение дал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изучив опыт передовых стран по олимпийским видам спорта, поручаю разработать национальную модель подготовки спортивного резерва. Некоторые граждане даже поднимают такие разговоры, что нет базы и так далее. На Олимпиадах 2008 года, прошедших в Пекине, 2012 года - в Лондоне, 2016 года в - Рио-де-Жанейро мы же добились невероятных результатов. Отличается ведь сегодняшняя база от той, которая была ранее? Уровень материальной базы в то время был низким. Почему тогда мы добились такого большого результата? Причина всего была связана со многими организационными вопросами. Поэтому мы должны думать об этом», -сказал вице-премьер Ералы Тугжанов на расширенном заседании заседании коллегии Министерства культуры и спорта.

Вице-премьер вместе с тем обратил внимание, что казахстанские спортсмены, участвующие в Паралимпийских играх, показывают хорошие результаты.

«Результаты на Олимпиаде в Токио более высокие. В каких условиях они занимаются спортом? Поэтому все эти вопросы мы должны учитывать», - добавил Ералы Тугжанов.



