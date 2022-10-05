Национальная волонтерская сеть выступила с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В столице прошло собрание волонтерских организаций Национальной волонтерской сети, где волонтеры выступили с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Национальной волонтерской сети Вера Ким отметила, что в последние годы волонтерское движение в стране принимает общенациональный масштаб - все больше казахстанцев понимает, что в их силах творить добро, оказывать помощь, менять жизнь вокруг себя к лучшему.

«Уже сейчас в Казахстане действует более 600 волонтерских организаций, в которых участвует свыше 220 тысяч волонтеров. Все эти достижения - заслуга не только самих граждан и активного гражданского общества, но и государства, которое понимает значимость и высокую роль волонтеров в развитии стран, наращивания потенциала социального партнерства через волонтерскую и благотворительную деятельность. Важно отметить значимый вклад в развитие волонтерства Президента нашей страны Касым-Жомарта Токаева.

При его непосредственной поддержке был принят ряд стратегических документов и инициатив по развитию волонтерской деятельности на республиканском и международном уровнях. Президентом была поддержана инициатива об объявлении 2020 года Годом волонтера. Это решение сыграло важную роль, ведь именно волонтеры, наравне с медиками и другими службами, оказались на передовой борьбы с пандемией. Это способствовало развитию грантов для волонтерских проектов, учреждению и вручению 5 тысячам казахстанцев государственной награды «Халык алгысы» за проявленную активность в сложный период пандемии», - сказала Вера Ким.

В своем обращении к волонтерским организациям глава Национальной волонтерской сети отметила, что за эти годы Президент РК высоко оценивал труд волонтеров и волонтерских организаций, выражая слова искренней благодарности, поддерживая все значимые инициативы в сфере развития добровольчества.

«Мы проводим общее собрание Национальной волонтерской сети, на котором хотим выступить с инициативой выдвижения от лица всех волонтерских организаций, входящих в нашу сеть, в кандидаты Президента действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Мы убеждены, что мандат доверия к Президенту Казахстана даст возможность осуществить все намеченные масштабные реформы и государственные программы в интересах народа и во имя процветания нашей страны. Наш Президент поддерживает волонтерское движение, так давайте и мы поддержим нашего Президента», - обратилась к участникам собрания Вера Ким.

Присутствующие в зале и подключившиеся через видеосвязь участники поддержали инициативу выдвижения Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты.













Фото: akorda.kz