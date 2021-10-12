Национальная экономика демонстрирует уверенную динамику роста - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин поручил принять меры по наращиванию темпов роста в секторах экономики, привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, сдерживанию дальнейшего роста цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Аскар Мамин, национальная экономика демонстрирует уверенную динамику роста. По итогам девяти месяцев рост ВВП ускорился до 3,4%.

«Ключевым драйвером ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном секторе. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. В том числе рост отмечается в машиностроении на 22,8%, в том числе в автомобилестроении на 31,6%, производство локомотивов и вагонов на 50,5%, стройматериалов на 10,1%, в фармацевтике на 38,1%, пластмассовых изделий на 31,4%, производство одежды на 14%, мебели на 14,9%, готовых металлических изделий на 17,2%. В секторе услуг также наблюдается уверенное восстановление на фоне карантинных послаблений и уже достиг 2,9% за счет высокой динамики в торговле и связи. Темп роста в строительстве отмечен на уровне 9,7%. За 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 млн. кв. м жилья, то есть на 8% больше по сравнению с прошлым годом», - рассказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

Глава Правительства отметил также, что продолжилось активное восстановление роста инвестиций, составив 2%, а без горнодобычи 15,1%. Высокие показатели инвестиций в основной капитал отмечены в строительстве, обрабатывающей промышленности, торговле, сельском хозяйстве, операциях с недвижимостью, финансовой деятельности, информации и связи.

«Для дальнейшего восстановления деловой активности и качественного развития важно усилить и продолжить работу над привлечением инвестиции. По итогам января-сентября по всем основным макропоказателям отмечается рост в Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, Костанайская областях и Шымкенте. По 6 основным показателям отмечается рост в семи регионах. Это Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области и Нур-Султан. По 5 показателям положительная динамика наблюдается в четырех регионах. Это Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская области и Алматы. Наименьшие показатели у Западно-Казахстанской области», - отметил Аскар Мамин.

Вместе с тем, в стране усиливается рост инфляции с 8,7% в августе до 8,9% в сентябре.

По словам Премьер-Министра, наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Рост цен на социально-значимые товары за неделю составил 0,2%. Среди «лидеров» - Нур-Султан, Мангистауская и Актюбинская области.

«Первые руководители государственных органов и акимы должны усилить работу и принять реальные меры по наращиванию темпов роста в секторах экономики, привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, сдерживанию дальнейшего роста цен. Также принять меры по своевременному освоению бюджетных средств. Алихан Асханович (Смаилов - заместитель Премьер-Министра РК), контроль за Вами», - поручил Аскар Мамин.