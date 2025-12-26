«Начните создавать их прямо сейчас»: Трамп одобрил производство миниатюрных автомобилей в США

— Я только что одобрил производство миниатюрных автомобилей в Америке. Производители давно хотели сделать это, так же, как они успешно производятся в других странах. Эти автомобили в самом ближайшем будущем будут недорогими, безопасными, экономичными и, попросту говоря, потрясающими!!! Начните создавать их прямо сейчас! — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Трамп лично увидел эти автомашины во время своего визита в Японию в октябре и с тех пор намерен внедрить их производство в США, поскольку цены на американские автомобили растут, а их размеры увеличиваются, сообщает NBC News.

Стоимость миниатюрных японских машин в среднем составляет около 10 000 долларов, что в четыре раза дешевле форд F-150, а мощность двигателей меньше в пять раз, около 60 лошадиных сил против более 300 на большинстве F-150.

Однако, по мнению экспертов, маленькие японские машины имеют ряд недостатков. Они не предназначены для длительных и комфортных поездок, а в Японии используются преимущественно в сельской местности в качестве второго транспортного средства для повседневных дел. Другой проблемой является то, что эти автомобили не соответствуют федеральным стандартам безопасности транспортных средств США, так как во многих из них нет даже подушек безопасности.

Данный класс маленьких автомобилей в Японии был разработан после Второй мировой войны для стимулирования автомобильной промышленности в стране, которые облагались более низкими дорожными налогами и страховыми взносами. Также они получили популярность из-за более дешевого обслуживания и низких эксплуатационных расходов.

Отмечается, что интерес Трампа связан с производством аналогичных малолитражных автомобилей в США, а не процессом их импорта из Японии.

По мнению профессора экономики в Ратгерском университете Томаса Пруса, такие автомобили могут быть полезны в густонаселенных городах, таких как Нью-Йорк или Чикаго, а также в домах престарелых во Флориде, где уже используются гольф-кары.

Ранее сообщалось, что в США 1 октября действуют новые 25% пошлины на большегрузные автомобили.