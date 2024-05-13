Начисления за электроэнергию приостановили для пострадавших от паводка в СКО

В Северо-Казахстанской области начисления за электроэнергию приостановили для потребителей, оказавшихся в зоне подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», начисления приостановлены с момента фактической эвакуации населенных пунктов и районов Петропавловска. Это будет учтено в квитанции за май, которую потребители получат в июне.

— Показания счётчиков электрической энергии снимаются контролерами с 10-го по 25-е число каждого месяца согласно графику для населённого пункта. Таким образом, в едином платёжном документе, полученном в мае, отражены фактические данные потребления за период, к примеру, с 15-го марта по 15-е апреля. По всем дополнительным вопросам можно обратиться по телефону: (715-25) 0-06-66 или 8-800-080-21-08, — пояснили в пресс-службе.

Ранее водоснабжающее предприятие сообщило о перерасчете оплаты за воду, в том числе для потребителей, пострадавших от наводнения.