Начинал тренером – сейчас министр, что известно о новом главе туризма и спорта РК Ерболе Мырзабосынове

До своего назначения на пост министра туризма и спорта Ербол Мырзабосынов курировал соответствующий комитет и тогда он отличился решительными инициативами по популяризации национальных видов спорта. Чем еще запомнился бывший тренер и преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спорта из ВКО, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Сегодня Глава государства подписал Указ о назначении Ербола Мырзабосынова министром туризма и спорта Республики Казахстан.

Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

2009-2014 гг. — преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета, г. Семей.

2006-2018 гг. — тренер-преподаватель в КГУ «Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта».

В 2018-2020 гг. работал директором спортивного клуба «Кызылжар Арландары».

2020-2021 гг. — управляющий директор Ассоциации «Qazaq kuresi».

С марта 2021 года по февраль 2023 года являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.

С февраля 2023 года - председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Ербол Мырзабосынов отличился инициативой по внедрению қазақ күресі в программу казахстанских спортивных школ. Отметим, что на тот момент он только недавно стал Президентом Ассоциации Qazaq Kuresi. При такой поддержки национальный вид борьбы стал вариативным предметом в образовательных учреждениях Астаны. Тогда он заявил, что қазақ күресі должна стать брендом представляющих Казахстан в мире, как дзюдо для Японии.

- Например, узбекский кураш входит в программу Азиатских игр и дает возможность Узбекистану претендовать на медали в 7 весовых категориях. Если қазақ күресі удастся добиться того же, то это, безусловно, повысит престиж нашего спорта, — сказал он.

Также в бытность главой Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК имеет место и то, что в сентябре 2023 года мастер спорта по ММА Сапархан Орынбеков обвинил непосредственно Ербола Мырзабосынова в срыве подготовки к Азиатским играм в Китае. Тогда еще председателя Комитета упрекнули в игнорировании встреч с представителями отрасли, затягивании вопросов тренерского состава и бюджетной бюрократии. И хоть Орынбеков направил свою жалобу в Генеральную прокуратуру, Комитет по делам спорта отрицал обвинения.