На чем партиям следует сосредоточиться перед выборами в Курултай, рассказал эксперт

Политическим партиям в преддверии выборов в Курултай важно предлагать казахстанцам собственное видение развития страны. Такое мнение высказал аналитический обозреватель Газиз Абишев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа 2026 года. В однопалатный Парламент будут избраны 145 депутатов. В настоящее время политические партии проводят съезды, на которых утверждают списки кандидатов для участия в выборах.

— Политическим партиям предстоит агитационная кампания. Сейчас очень важно, не впадая в популизм, предлагать свое видение и отстаивать свои взгляды на развитие страны, — сказал Газиз Абишев в кулуарах экспертной платформы «Выборы в Курултай: конституционные основы и политическая трансформация», проходящей в Астане.

В ходе мероприятия эксперты обсуждают ключевые аспекты конституционной реформы, развитие новых политических институтов и роль общественного диалога в формировании устойчивой модели государственного развития.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут принять участие в выборах депутатов Курултая. Соответствующие постановления были единогласно приняты на заседании ЦИК.

Кроме того, Генеральная прокуратура призвала граждан Казахстана соблюдать требования избирательного законодательства в преддверии выборов.