Начаты работы по очистке дна Шардаринского водохранилища

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии и природных ресурсов РК в рамках поручения Главы государства приступило к очистке дна Шардаринского водохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Водохранилище построено в 1966 году и является третьим по площади в стране, говорится в сообщении. Последняя батиметрическая съемка (процесс сбора данных о глубинах) Шардаринского водохранилища проводилась в 1977 году, тогда объем водохранилища составлял 5,2 млрд м3.

Со временем дно водохранилища постепенно заилилось, что привело к изменению в объеме водохранилища (за последние 55 лет заиление составляет около 20%). Проведение новой батиметрической съемки вызвано необходимостью определения настоящего объема водохранилища.

На сегодняшний день начаты изыскательские работы, со дна водохранилища взяты пробы, которые направлены в лабораторию для определения соотношения ила и песка. Тогда как утилизация иловых отложений требует применения иных технологий.

Такие работы в республике проводятся впервые и это должно помочь устранению дефицита воды в южных регионах.

Справочно: На сегодняшний день Шардаринское водохранилище: - приток - 94 м3/сек, - объем составляет-1 993 млн. м3, - сброс воды- 612,15 м3 / сек, в т.ч: - Кызылкумский канал – 100 м3 / сек - река Сырдарья-500 м3 / сек - Маш.канал-11,5 м3 / сек - НС Карасакал-0,65 м3 / сек