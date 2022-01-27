Начаты первые выплаты компенсаций пострадавшим предпринимателям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы первым двум предпринимателям выплачена компенсация за нанесенный во время беспорядков ущерб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Александр Ткаченко торговал сотовыми телефонами в ТД «Мобилка». Его бутик, так же, как и многих других его коллег, был разграблен и практически уничтожен мародерами. В результате предприниматель понес потери на 3,2 млн тенге. После того как он оформил все необходимые документы, ему перечислили средства в полном объеме.

Другой предприниматель Аркенжан Мирзабаев арендовал два бутика в ТРЦ «Азия парк» и ТРЦ «Максима», где торговал детской одеждой. В результате погромов его бизнесу нанесен ущерб в 1,8 млн тенге. Ему также переведены компенсационные средства.

По предварительным данным, в результате беспорядков и мародерства в Алматы пострадал 1581 субъект предпринимательства. Сумма ущерба составляет 45,6 млрд тенге. Региональная комиссия по определению суммы ущерба продолжает собирать данные по пострадавшим объектам, в том числе с выездом на места.

В соответствии с поручением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева город окажет финансовую и нефинансовую поддержку МСБ по нескольким направлениям. Пострадавшие субъекты бизнеса будут освобождены от коммунальных расходов на три месяца: по отоплению, газу, водоснабжению и канализации. Кроме того, предприниматели, арендующие помещения, находящиеся в собственности города, будут освобождены от арендной платы на 6 месяцев.

Дополнительно по городской программе Almaty Business-2025 предпринимателям предоставят льготный займ на пополнение оборотных средств до 10 млн тенге под 2% годовых на 12 месяцев под залог либо частичную гарантию СПК «Алматы».

Пострадавшим предпринимателям сделают отсрочку по погашению основного долга, освободят от штрафов и пени на срок до 180 дней в ТОО «Алматы финанс» и микрофинансовых организациях. Также максимальные сроки кредитования увеличены на полгода, с действующих 7 лет до 7,5 года, снижены ставки по без залоговому кредитованию с 12% до 9% годовых.

Напомним, по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева работникам сферы здравоохранения, правоохранительных органов, ДЧС и службы спасения, пострадавшим и работавшим в период ЧП, перечислена материальная помощь.