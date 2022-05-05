5 Мая 2022 18:36

Начато внутреннее расследование по возгоранию цистерны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Промышленная компания, на территории которой загорелась автоцистерна с горюче-смазочными материалами, создала внутреннюю комиссию для расследования инцидента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно законодательству Казахстана, расследование аварий и инцидентов осуществляется в течение 15 рабочих дней.

«По предварительным данным, во время произведения работ по освобождению железнодорожной цистерны, груженной печным топливом (дизельное топливо), произошло возгорание автомобильной цистерны, в которую загружался печное топливо. В результате инцидента автомобильная цистерна сгорела. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по Алматы.

Пожар произошел 4 мая на территории ТОО промышленно-коммерческая компания «Байт», расположенной по улице Ангарская, 97А.

Пожарным удалось предотвратить взрыв, отстоять от огня надземный резервуарный парк с ГСМ.



