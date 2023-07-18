Начато строительство 14 медицинских объектов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - в Карагандинской области приступили к реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.



В рамках Нацпроекта в течение 2023-2024 годов запланировано строительство 655 медицинских объектов, модернизация районных больниц до уровня многопрофильных медучреждений, доступность специализированной медпомощи и увеличение охвата скринингом сельских жителей, создание аптечных пунктов в населенных пунктах на базе медицинских организаций, решение кадровых вопросов и ряд других направлений развития медпомощи на селе.

На 2023 год выделены средства на строительно-монтажные работы 14 медицинских объектов, области. Сегодня все они находятся на стадии земляных работ (подготовка основания фундамента).

В соответствии с Нацпроектом здесь откроются фельдшерско-акушерские пункты в селах:

- Каракудук, Новоузенка, Актобе Бухар-Жырауского района;

- Томар, Акжол, Татан Каркаралинского района;

- Н. Кайракты, Жумыскер, Таглинский, Босага, Коктенколь, Киикти, Бурма и поселке Акшатау Шетского района;

- Акжарык Актогайского района.