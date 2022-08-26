26 Августа 2022 14:07

Начато расследование по факту организации собачьей бойни в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Начато расследование по распространяемому видео, на котором авторы заявляют, что в городе Каскелен Алматинской области неизвестные организовали собачью бойню, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Публикация появилась на странице «Дежурный по городу Алматы» в Facebook .

«Вот собачка с отлова. Это бойня. Вот там веревки висят. Тут их прямо режут», - говорит автор видео за кадром.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что управлением Карасайского района по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Начато расследование. О результатах будет сообщено дополнительно.

Кадр из видео