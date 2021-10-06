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    12:12, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Начато расследование гибели троих детей в селе Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По факту гибели троих детей в селе Ортакшыл Махамбетского района в Атырау проводится досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент полиции Атырауской области сообщает: 5 октября около 21.40 в Махамбетский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что дети 2012, 2014 годов рождения вышли играть и не вернулись домой.

    В поисках детей были задействованы местная полиция, жители села Ортакшыл и волонтеры из города Атырау. Тела троих несовершеннолетних были обнаружены на месте произошедшего в селе пожара в жилом помещении. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    «По данному факту департаментом полиции Атырауской области проводится досудебное расследование по статье 292 Уголовного кодекса РК», - информирует пресс-служба ДП региона.

    Как ранее сообщалось, трое детей найдены мертвыми среди сгоревшего сена в Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Пожар Происшествия Правоохранительные органы
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