Начато расследование гибели троих детей в селе Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По факту гибели троих детей в селе Ортакшыл Махамбетского района в Атырау проводится досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Атырауской области сообщает: 5 октября около 21.40 в Махамбетский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что дети 2012, 2014 годов рождения вышли играть и не вернулись домой.

В поисках детей были задействованы местная полиция, жители села Ортакшыл и волонтеры из города Атырау. Тела троих несовершеннолетних были обнаружены на месте произошедшего в селе пожара в жилом помещении. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По данному факту департаментом полиции Атырауской области проводится досудебное расследование по статье 292 Уголовного кодекса РК», - информирует пресс-служба ДП региона.

Как ранее сообщалось, трое детей найдены мертвыми среди сгоревшего сена в Атырауской области.