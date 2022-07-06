6 Июля 2022 11:40

Начато досудебное расследование по факту пожара на побережье Алаколя

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Причина пожара на базах отдыха на побережье озера Алакольв Урджарском районе Абайской области устанавливается специалистами испытательной пожарной лаборатории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС ВКО в Instagram.

В ведомстве дополнили информацию о последствиях возгорания. В результате пожара на базе отдыха «Керуен» пострадали 2 корпуса, 1 прачечная, 7 коттеджей. На базе отдыха «Айгерим» - 4 дома; на территории базы «Жибек Жолы» - 1 дом, 1 баня, 1 туалет; на базе отдыха «Алихан» - 8 корпусов и 1 столовая.

Начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, четвертого июля в 23:08 на территории одной из баз отдыха, расположенных на побережье озера Алаколь, произошел пожар. Площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров, пожар распространился на жилые дома близлежащих трех баз отдыха. В результате пожара огнем уничтожено 17 жилых домов. В тушении пожара принимали участие 29 единиц техники и 186 человек личного состава





Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd