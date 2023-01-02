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Начата процедура снятия неприкосновенности двух депутатов Европарламента

2 Января 2023, 21:37
Начата процедура снятия неприкосновенности двух депутатов Европарламента

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европарламента запускает процедуру лишения иммунитета у двух евродепутатов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа ЕС.

Глава Европарламента Роберта Метсола инициирует срочную процедуру лишения неприкосновенности двух членов Европейского Парламента по запросу бельгийских судебных властей.

В Европарламенте пояснили, что первые процедурные шаги были уже предприняты, и глава законодательного органа ЕС огласит запрос на ближайшем пленарном заседании, которое планируется на 16 января.

Далее запрос Р.Метсолы будет передан в Комитет по правовым вопросам (JURI) Европарламента для принятия решений.

«С самого начала Европейский Парламент делал все, что в его силах, чтобы помочь в следственных действиях. Мы будем продолжать следить за тем, чтобы не произошло безнаказанности. Те, кто несет ответственность, увидят, что действующий парламент на стороне закона. Коррупция не сможет быть безнаказанной, и мы сделаем все, чтобы бороться с ней», - заявила Р.Метсола.

В случае если на пленарном заседании евродепутаты одобрят лишение неприкосновенности двух своих коллег путем простого большинства, глава ЕП немедленно сообщит о решении Европарламента соответствующему компетентному национальному органу власти.

Р.Метсола просит все службы и комитеты уделить этой процедуре приоритетное внимание с целью ее завершения к 13 февраля 2023 года.

Как отмечает европейская пресса, двумя евродепутатами, в отношении которых инициируется процедура лишения иммунитета, являются итальянец Андреа Коццолино и бельгиец Марк Тарабелла, оба принадлежащие к группе социал-демократов.

Напомним, что следственный органы Бельгии в декабре возбудили резонансные уголовные дела в связи с возможными фактами коррупции в крупных размерах со стороны отдельных членов Европарламента.

В рамках расследования была также взята под стражу уже бывшая вице-президент Европарламента Ева Кайли (Греция) и один из экс-депутатов законодательного органа ЕС.


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