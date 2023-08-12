Начать строительство новых очистных сооружений в Таразе как можно скорее поручил Алихан Смаилов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с состоянием полей фильтрации города Тараза и ходом подготовки к строительству новых канализационно-очистных сооружений (КОС), а также посетил новый областной многопрофильный центр онкологии и хирургии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Поля фильтрации сточных вод Тараза были построены в 1962 году и находятся в неудовлетворительном состоянии. Их проектная мощность составляет 43 тысячи кубометров в сутки, при этом фактически ежедневно поступает около 70-80 тысяч кубометров сточных вод. Для решения проблемы акиматом начата разработка проекта по запуску новых КОС. Идет подготовка необходимой технической документации, строительство планируется начать в 2025 году.

Премьер-Министр отметил, что в Таразе увеличивается количество промышленных объектов и растет численность населения, однако в городе есть коммунальные проблемы, которые не нашли решения.

«В городе нет очистных сооружений. Это становится главной проблемой, так как может привести к загрязнению речных и подземных вод. Акимат проводит соответствующую работу по новым очистным сооружениям, планируемая мощность которых составит 100 тысяч кубометров в сутки. Реализацию проекта следует начать как можно скорее», — сказал Алихан Смаилов.

Он также указал на необходимость решить проблемные вопросы касательно полигона ТБО и накопления отходов ТОО «Казфосфат».

В ходе посещения нового онкоцентра на 200 коек Премьер-Министру доложили, что здесь установлен линейный ускоритель Elekta Versa HD, который предназначен для проведения лучевой терапии нового поколения. Аппарат отличается высокой точностью. Как отмечают врачи, он позволяет лечить опухоли любой локализации и любых конфигураций.

Кроме того, центр оснащен и другим современным оборудованием, в том числе аппаратом КТ, магнитно-резонансным томографом, цифровым маммографом, рентген-аппаратом, УЗИ-аппаратом и т. д.

Алихан Смаилов подчеркнул, что открытие в регионе современного онкологического центра является весьма своевременным – он позволит осуществлять раннюю диагностику онкологических заболеваний и обеспечит их своевременное лечение.

«В регионе имеется дополнительная потребность в новых районных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. Министерству здравоохранения совместно акиматом необходимо проработать вопрос их строительства, в том числе в рамках реализации соответствующего национального проекта», — указал он.