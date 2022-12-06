Начат процесс размещения акций НК «КазМунайГаз» на IPO

6 Декабря 2022, 10:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отчитался о ходе выполнения комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, на сегодня из 675 объектов госсобственности и квазигосударственного сектора 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду, 60 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию, 146 объектов – на торгах, 216 объектов находятся на предпродажной подготовке. Исполнение Комплексного плана в части реализации, реорганизации и ликвидации составляет 46%. При этом выставляемость объектов составила 68%. До конца текущего года предусмотрено выставить до 80% объектов.

«В текущем году выставлению на продажу подлежит 295 объектов Комплексного плана. Из них по состоянию на 1 декабря текущего года 36 объектов на сумму 86,1 млрд тенге переданы в конкурентную среду, 32 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию, 146 объектов на торгах. Чтобы обеспечить выставление 80% объектов Комплексного плана, необходимо до конца 2022 года выставить на реализацию еще 81 объект», - сказал спикер во время заседания Правительства.

Также, как отметил Ерулан Жамаубаев, начат процесс размещения акций НК «КазМунайГаз» посредством IPO на казахстанских площадках - АО «Казахстанская фондовая биржа» и БиржЕ Международного финансового центра «Астана».

Ранее сообщалось, что Фонд «Самрук-Казына», которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО «КазМунайГаз», намерен предложить к продаже до 30 млн 505 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Цена за одну простую акцию в рамках предложения составила 8 406 тенге, предполагая стоимость капитала в размере около 5,1 трлн тенге.

Прием заявок инвесторов стартовал 9 ноября 2022 года и завершился для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 года, а для розничных инвесторов – 2 декабря 2022 года.

Фото: t.me/KZgovernment