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Начать подготовку к весенне-полевым работам поручил Бердибек Сапарбаев

17 Января 2022 22:57
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Начать подготовку к весенне-полевым работам поручил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Плановые мероприятия по исполнению поручений, озвученных на первом заседании нового состава Правительства РК, обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе главы региона, совещание проходило под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Аким области подчеркнул, что сейчас народу нужны не пустые обещания, а конкретные результаты. Для этого местные исполнительные органы должны тесно взаимодействовать между собой. Ответственным лицам поручено ежедневно проводить мониторинг цен на продукты питания, сжиженный газ, бензин, коммунальные тарифы.

«На местные исполнительные органы возложены большие задачи по реализации поручений Главы государства. В ближайшее время мы должны провести расширенное совещание с участием акимов сельских округов, на котором будем подводить итоги уходящего года, и обозначим приоритетные задачи на этот год с учетом поручений Президента страны», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Отмечено, что в Жамбылской области во время действия режима ЧП ЦОНы, банки, рынки работают с 09:00 до 17:00, магазины - с 08:00 до 20:00.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе глава региона подчеркнул, что необходимо усилить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Акимы районов и руководители управлений подверглись жесткой критике за низкие темпы ревакцинации.

«Необходимо строго следить за соблюдением санитарных требований. Немедленно надо активизировать работу мобильных групп. После снятия режима чрезвычайного положения учащиеся продолжат посещать школы. Заранее подготовьте школы к приему учеников, обеспечьте учреждения дезинфицирующими средствами, турникетами с функцией измерения температуры тела», - поручил аким области.

На совещании также был рассмотрен ряд вопросов, касающихся развития сфер сельского хозяйства, строительства.

Аким области потребовал завершить до начала следующего квартала строительно-ремонтные работы в трех школах. Он также подчеркнул, что уже сейчас надо начать подготовку к весенне-полевым работам и не откладывать ни на минуту мероприятия по накоплению объема воды в водохранилищах.

По итогам совещания были даны конкретные поручения заместителям акима области, руководителям управлений и акимам районов№


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#Жамбылская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Галина Скрипник

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