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    17:53, 31 Март 2021 | GMT +6

    Начать модернизацию тюркской цивилизации призвал Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал начать модернизацию тюркской цивилизации с представления всему миру наследия Ходжи Ахмеда Ясави и города Туркестана. Об этом Глава государства заявил в ходе неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 1992 году во время первого совещания в Анкаре Елбасы говорил, что главы тюркских стран отныне будут встречаться в священном Туркестане. Туркестан - священное место для всех тюркских народов, благословенным шаныраком. Как известно, наши предки получили религиозные знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясави и распространяли тюркскую исламскую культуру по миру. Когда тюркский народ направлялся в Малую Азию, все эти ценности стали основой для сохранения корней и укрепления нашего единства. Наша цель - превратить тюркский мир в одно из важнейших экономических и культурно-гуманитарных пространств в XXI веке», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    «Призываю начать модернизацию тюркской цивилизации, прежде всего, с представления всему миру наследия Ясави и священного Туркестана. Поэтому сегодняшний саммит называется «Туркестан - духовная столица тюркского мира». По инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева город Туркестан кардинально изменился и приобрел новый облик», - отметил Глава государства.

    Напомним, в формате видеоконференции проходит неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.


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    Президент Президент Казахстана ССТГ Тюркский мир Международная деятельность Главная Внешняя политика Казахстана
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