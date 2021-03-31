Начать модернизацию тюркской цивилизации призвал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал начать модернизацию тюркской цивилизации с представления всему миру наследия Ходжи Ахмеда Ясави и города Туркестана. Об этом Глава государства заявил в ходе неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 1992 году во время первого совещания в Анкаре Елбасы говорил, что главы тюркских стран отныне будут встречаться в священном Туркестане. Туркестан - священное место для всех тюркских народов, благословенным шаныраком. Как известно, наши предки получили религиозные знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясави и распространяли тюркскую исламскую культуру по миру. Когда тюркский народ направлялся в Малую Азию, все эти ценности стали основой для сохранения корней и укрепления нашего единства. Наша цель - превратить тюркский мир в одно из важнейших экономических и культурно-гуманитарных пространств в XXI веке», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Призываю начать модернизацию тюркской цивилизации, прежде всего, с представления всему миру наследия Ясави и священного Туркестана. Поэтому сегодняшний саммит называется «Туркестан - духовная столица тюркского мира». По инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева город Туркестан кардинально изменился и приобрел новый облик», - отметил Глава государства.

Напомним, в формате видеоконференции проходит неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.