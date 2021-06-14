Начат комплексный антикоррупционный анализ в сфере субсидирования сельхозпроизводителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Агентство по противодействию коррупции приступает к проведению масштабного анализа сферы субсидирования в агропромышленном комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Целью данной работы является обеспечение прозрачной, справедливой системы предоставления субсидий начиная с подачи заявок до выдачи, снижение уровня коррупции и бюрократии, устранение препятствующих ведению бизнеса административных барьеров.

Для этого будут проанализированы все нормативные документы, действующая практика предоставления субсидий в регионах, уголовные дела и судебные решения, жалобы и обращения сельхозпроизводителей.

Будет организован выезд специальных групп в регионы для встреч с населением и изучения ситуации.

Для получения мнений и предложений граждан действует электронная почта [email protected], а также WhatsApp-номер +7 778 668 99 20.

Предусмотрена также возможность обращения к представителям рабочей группы через площадки филиалов НПП «Атамекен» и Antikor-центров территориальных департаментов Агентства во всех регионах страны.

По всем имеющимся проблемным вопросам и конкретным фактам нарушений просим обращаться по вышеуказанным каналам связи.

Агентство призывает к сотрудничеству и участию всех неравнодушных граждан



