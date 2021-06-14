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    16:41, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Начат комплексный антикоррупционный анализ в сфере субсидирования сельхозпроизводителей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Агентство по противодействию коррупции приступает к проведению масштабного анализа сферы субсидирования в агропромышленном комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    Целью данной работы является обеспечение прозрачной, справедливой системы предоставления субсидий начиная с подачи заявок до выдачи, снижение уровня коррупции и бюрократии, устранение препятствующих ведению бизнеса административных барьеров.

    Для этого будут проанализированы все нормативные документы, действующая практика предоставления субсидий в регионах, уголовные дела и судебные решения, жалобы и обращения сельхозпроизводителей.


    Будет организован выезд специальных групп в регионы для встреч с населением и изучения ситуации.

    Для получения мнений и предложений граждан действует электронная почта [email protected], а также WhatsApp-номер +7 778 668 99 20.

    Предусмотрена также возможность обращения к представителям рабочей группы через площадки филиалов НПП «Атамекен» и Antikor-центров территориальных департаментов Агентства во всех регионах страны.

    По всем имеющимся проблемным вопросам и конкретным фактам нарушений просим обращаться по вышеуказанным каналам связи.

    Агентство призывает к сотрудничеству и участию всех неравнодушных граждан


    Теги:
    Сельское хозяйство
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