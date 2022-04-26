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    15:03, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Начался внеочередной съезд партии AMANAT

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В онлайн-формате начал свою работу внеочередной XXIII съезд партии «AMANAT». На съезде принимает участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии «ADAL» к партии «AMANAT».

    Как ранее сообщал исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, 22 апреля во всех регионах страны прошли заседания политических советов, по итогам которых на внеочередной XXIII съезд партии «AMANAT» избрано 403 делегата.

    21 апреля председатель партии «AMANAT» Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXIII Съезда.

    1 марта этого года во время внеочередного XXII съезда было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT».


    Теги:
    Президент Казахстана AMANAT Политика Главная Президент
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