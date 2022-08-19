19 Августа 2022 11:32

Начался суд над лжесотрудниками ЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начался суд над мошенниками, которые под видом работников контролирующих органов вымогали деньги у предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судебные заседания проходят в Наурызбайском районном суде Алматы.

В ходе судебного заседания подсудимые и их адвокаты выступили против того, чтобы судебный процесс освещали в СМИ. Адвокаты заявили, что по этому делу участвуют не все потерпевшие, а судебные слушания только начались. По их мнению, освещать этот процесс еще рано.

Судья районного суда запретила журналистам снимать на видео и фотографировать адвокатов и подсудимых. Также судья поставила условие, чтобы дело не освещалось в СМИ до вынесения приговора.

Ранее прокуратура Алматы установила, что работники ТОО «Нур-Султан Пром безопасность» представлялись сотрудниками ЧС и под угрозой штрафов, проверок вынуждали предпринимателей платить за услуги противопожарной безопасности.

Надзорным органом инициировано досудебное расследование по факту мошенничества. Следствие установило, что такая преступная схема имела системный характер, потерпевшими по делу признаны 24 предпринимателя в Наурызбайском и Ауэзовском районах Алматы.

На первоначальном этапе расследования по подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое лиц 1991 и 1995 годов рождения. Они числились техниками в этой организации. В последующем установлена причастность и заместителя директора компании 1995 года рождения, которому также предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно».

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.