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    10:14, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Начался суд над Хантером Байденом, отобраны присяжные

    суд
    Фото: freepik

    Открыт судебный процесс в отношении сына президента США Хантера Байдена в рамках обвинения в незаконном хранении оружия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ABC News.

    Суд начался в г. Уилмингтон штата Делавэр, где в первый день завершился отбор 12 присяжных и четырех человек для возможной их замены. Комиссия была выбрана из 250 потенциальных кандидатов, которые прибыли в здание суда для предварительного слушания. На отбор присяжных было выделено три дня, что значит, разбирательство идет с опережением графика.

    В зале суда также присутствовали первая леди США Джилл Байден с дочерью Эшли Байден.

    Байдену–младшему предъявлены три обвинения в уголовных преступлениях: два пункта, связаны с ложными показаниями при покупке огнестрельного оружия (влекут 10 и 5 лет соответственно) и третий пункт обвинения в незаконном приобретении огнестрельного оружия во время наркозависимости (предусматривает наказание до 10 лет).

    Х. Байден в октябре прошлого года не признал себя виновным. Сын действующего президента США ранее не привлекался к уголовной ответственности.

    Ожидается, что суд продлится до 17 июня. Судебный процесс состоялся сразу после вынесения приговора бывшему президенту Дональду Трампу.

    Теги:
    Суды Мировые новости США Байден
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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