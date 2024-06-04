Начался суд над Хантером Байденом, отобраны присяжные

Открыт судебный процесс в отношении сына президента США Хантера Байдена в рамках обвинения в незаконном хранении оружия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ABC News.

Суд начался в г. Уилмингтон штата Делавэр, где в первый день завершился отбор 12 присяжных и четырех человек для возможной их замены. Комиссия была выбрана из 250 потенциальных кандидатов, которые прибыли в здание суда для предварительного слушания. На отбор присяжных было выделено три дня, что значит, разбирательство идет с опережением графика.

В зале суда также присутствовали первая леди США Джилл Байден с дочерью Эшли Байден.

Байдену–младшему предъявлены три обвинения в уголовных преступлениях: два пункта, связаны с ложными показаниями при покупке огнестрельного оружия (влекут 10 и 5 лет соответственно) и третий пункт обвинения в незаконном приобретении огнестрельного оружия во время наркозависимости (предусматривает наказание до 10 лет).

Х. Байден в октябре прошлого года не признал себя виновным. Сын действующего президента США ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Ожидается, что суд продлится до 17 июня. Судебный процесс состоялся сразу после вынесения приговора бывшему президенту Дональду Трампу.