Начался самый сложный этап работ по ликвидации последствий ЧП в Арыси – глава МО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас начался самый сложный, ответственный и рискованный этап проведения работ по ликвидации последствий происшествий в Арыси. Об этом заявил министр обороны РК Н. Ермекбаев в интервью журналистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо понимать, что сейчас начался самый сложный, ответственный и рискованный этап проведения работ по ликвидации последствий происшествий в Арыси. Военнослужащие до сегодняшнего дня почти полностью зачистили и обезвредили территорию вокруг воинской части. То есть самому городу, жителям, окрестностям сейчас никаких угроз нет», - сказал Н. Ермекбаев в кулуарах Правительства

Глава Минобороны добавил, что работы по ликвидации последствий ЧС будут продолжены.

«Все зачистили и продолжаем работу. Сейчас начались основные работы внутри воинской части, внутри складов, где наибольшее скопление фрагментов, осколков и других неразорвавшихся предметов. То есть никто не может исключить, что там не может быть какого-то детонатора. Соответственно работа опасная у саперов», - подчеркнул Н. Ермекбаев.

Ранее сообщалось, что в 60 км от Арыси произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса, пострадали 10 саперов.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.