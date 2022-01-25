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Начался саммит «Центральная Азия - КНР» с участием Касым-Жомарта Токаева

25 Января 2022 14:33
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Начался саммит «Центральная Азия - КНР» с участием Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как ранее информировал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, проведение саммита «Центральная Азия - КНР» инициировано китайской стороной.

Отметим, что мероприятие проходит в онлайн-формате.

В ходе саммита лидеры стран обсудят перспективы развития многогранного стратегического сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Китаем.

Также ожидается, что по итогам мероприятия будет принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

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#Президент Казахстана   #Китай  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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