Начался саммит «Центральная Азия - КНР» с участием Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее информировал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, проведение саммита «Центральная Азия - КНР» инициировано китайской стороной.

Отметим, что мероприятие проходит в онлайн-формате.

В ходе саммита лидеры стран обсудят перспективы развития многогранного стратегического сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Китаем.

Также ожидается, что по итогам мероприятия будет принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.