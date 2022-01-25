Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Начался саммит «Центральная Азия - КНР» с участием Касым-Жомарта Токаева
25 Января 2022 14:33
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеИстребитель F-35 cовершил аварийную посадку в Южно-Китайском море Китай смягчает антиковидные требования к участникам зимней Олимпиады Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Как ранее информировал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, проведение саммита «Центральная Азия - КНР» инициировано китайской стороной.
Отметим, что мероприятие проходит в онлайн-формате.
В ходе саммита лидеры стран обсудят перспективы развития многогранного стратегического сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Китаем.
Также ожидается, что по итогам мероприятия будет принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос до 17 млрд долларов
- Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
- Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
- Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
- Берик Имашев освобожден от должности председателя Центризбиркома РК
- Китай смягчает антиковидные требования к участникам зимней Олимпиады
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047